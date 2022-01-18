Линдси Вонн: я делала всё, чтобы угодить парням. Сейчас мне 37 лет, хочу завести семью

Олимпийская чемпионка Ванкувера, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории Линдси Вонн рассказала, с какими проблемами в личной жизни сталкивалась до завершения карьеры.

«Я всегда была на сто процентов сосредоточена на спорте, и отношения мне не давались легко. Мне не хотелось спорить и устраивать сцены, так что я шла на компромисс в духе: «Пойду домой к парню и буду делать всё, что он хочет, буду есть всё, что он предложит». То есть я делала всё, чтобы угодить, жертвовала собой.

Я склонна уходить в себя и приспосабливаться к потребностям и предпочтениям моих партнёров, чтобы доставить им удовольствие. Хотела, чтобы кто-то любил меня, чтобы компенсировать неспособность любить саму себя. Извлекла уроки и двигаюсь дальше.

Время, когда мы встречались с Тайгером Вудсом? Думаю, всегда трудно встречаться с кем-то на виду у публики, а я всю жизнь была очень открытым человеком. Мне пришлось осознать, что некоторые вещи не предназначены для публики.

Что касается моих дальнейших планов, мне 37 лет, и я очень жду момента, когда смогу завести семью. Но для начала мне нужен человек, которого я буду любить», — сказала Вонн, представившая автобиографию в эфире Entertainment Tonight.