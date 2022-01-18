Линдси Вонн: я делала всё, чтобы угодить парням. Сейчас мне 37 лет, хочу завести семью

Олимпийская чемпионка Ванкувера, одна из самых титулованных горнолыжниц в истории Линдси Вонн рассказала, с какими проблемами в личной жизни сталкивалась до завершения карьеры.
«Я всегда была на сто процентов сосредоточена на спорте, и отношения мне не давались легко. Мне не хотелось спорить и устраивать сцены, так что я шла на компромисс в духе: «Пойду домой к парню и буду делать всё, что он хочет, буду есть всё, что он предложит». То есть я делала всё, чтобы угодить, жертвовала собой.
Я склонна уходить в себя и приспосабливаться к потребностям и предпочтениям моих партнёров, чтобы доставить им удовольствие. Хотела, чтобы кто-то любил меня, чтобы компенсировать неспособность любить саму себя. Извлекла уроки и двигаюсь дальше.
Время, когда мы встречались с Тайгером Вудсом? Думаю, всегда трудно встречаться с кем-то на виду у публики, а я всю жизнь была очень открытым человеком. Мне пришлось осознать, что некоторые вещи не предназначены для публики.
Что касается моих дальнейших планов, мне 37 лет, и я очень жду момента, когда смогу завести семью. Но для начала мне нужен человек, которого я буду любить», — сказала Вонн, представившая автобиографию в эфире Entertainment Tonight.
- 18 января 2022
-
00:52
-
00:24
-
00:07
- 17 января 2022
-
23:12
-
22:13
-
22:05
-
21:18
-
20:12
-
19:16
-
18:48
-
18:11
-
14:03
-
08:53
-
08:45
-
08:00
-
00:23
- 16 января 2022
-
23:05
-
21:36
-
21:09
-
21:02
-
20:48
-
19:36
-
14:44
-
14:22
-
14:12
-
00:19
- 15 января 2022
-
16:34
-
15:11
-
14:36
-
13:40
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
13:09
-
12:54