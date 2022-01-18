Российский лыжник Глеб Ретивых поделился воспоминаниями о первых соревнованиях в карьере.
«Помню, как выступал на своих первых соревнованиях. Это была гонка на 5 км классикой, и после примерно 2 км я упал на очень опасном спуске. Мои лыжи метров на 100 укатились вниз. Я начал за ними бежать.
У трассы было много людей, кто-то из них поймал мои лыжи и ждал меня. Мы вместе с этим человеком минуты две пытались вновь надеть на меня лыжи, но никак не получалось. Система креплений там была не такая, как у современных лыж. Не знаю, как правильно это называется, но это такие крепления из железа с тремя точками. Очень старая система.
Через какое-то время всё-таки смогли решить проблему, и я пошёл на лыжах дальше. Этот парень помог и подтолкнул на лыжню. Я занял третье место. Это было невероятно. Первая гонка, третье место — неплохой результат. На церемонию награждения принесли большой хлеб. Это был мой первый соревновательный приз», — сказал Ретивых в интервью FIS.
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