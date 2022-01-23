Нортуг выиграл 55-километровый марафон среди любителей с 10-минутным преимуществом

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг стал победителем 55-километрового марафона La Diagonela среди любителей.

Нортуг планировал выступить в классе профессионалов, однако организаторы не предоставили ему необходимую лицензию.

Петтер преодолел дистанцию за 2 часа 39 минут. Таким образом, он опередил ближайшего преследователя в классе любителей на 10 минут. Однако среди профессионалов норвежец занял бы 78-е место, проиграв победителю Касперу Стадаасу более 15 минут. Сравнивая его результат с женщинами-профессионалами, можно сделать вывод, что Нортуг стал бы вторым, уступив лишь чемпионке соревнований Иде Даль.

36-летний Нортуг планирует принять участие в следующем марафоне «Марчалонга», который также пройдёт в Италии. Примечательно, что в этой гонке и любители, и профессионалы будут стартовать одновременно.