Нортуг выиграл 55-километровый марафон среди любителей с 10-минутным преимуществом

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг стал победителем 55-километрового марафона La Diagonela среди любителей.
Нортуг планировал выступить в классе профессионалов, однако организаторы не предоставили ему необходимую лицензию.
Петтер преодолел дистанцию за 2 часа 39 минут. Таким образом, он опередил ближайшего преследователя в классе любителей на 10 минут. Однако среди профессионалов норвежец занял бы 78-е место, проиграв победителю Касперу Стадаасу более 15 минут. Сравнивая его результат с женщинами-профессионалами, можно сделать вывод, что Нортуг стал бы вторым, уступив лишь чемпионке соревнований Иде Даль.
36-летний Нортуг планирует принять участие в следующем марафоне «Марчалонга», который также пройдёт в Италии. Примечательно, что в этой гонке и любители, и профессионалы будут стартовать одновременно.
- 23 января 2022
-
09:30
-
06:36
-
01:18
-
00:50
- 22 января 2022
-
22:40
-
22:23
-
21:03
-
21:01
-
19:57
-
19:39
-
19:31
-
19:14
-
19:02
-
17:17
-
14:28
-
13:43
-
10:53
-
09:42
-
08:41
-
01:08
-
00:22
- 21 января 2022
-
23:36
-
20:06
-
17:19
-
15:58
-
15:44
-
15:36
-
15:27
-
15:12
-
15:02
-
15:00
-
14:52
-
14:39
-
14:38
-
14:33