Тренер сборной Финляндии отреагировал на новость о коронавирусе у норвежцев

Сборная Финляндии по лыжным гонкам в рамках подготовки к Олимпиаде останавливалась в том же отеле в Италии, что и команда Норвегии, по которой ударил коронавирус.

Олимпийская сборная этой скандинавской страны переживает не самые лучшие дни после того, как тренер Арильд Монсен получил положительный результат теста на коронавирус. Позже было подтверждено заражение ещё одного норвежского специалиста Уле Мортена Иверсена. Финскую команду коронавирус не затронул.

«Все идет согласно рабочему графику. Команда прошла тестирование, и все результаты тестов были отрицательными. В этом вопросе нами был накоплен двухлетний опыт, и кажется, что процедуры безопасности здоровья, соблюдаемые командой, работают. Конечно, мы питались с норвежцами одновременно, но обе команды находились обособленно в разных частях ресторана, — сказал тренер сборной Финляндии Вилле Оксанен в интервью IS.