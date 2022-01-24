Бородавко: нам с Непряевой пришлось через многое пройти, были психологические проблемы

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что лидеру общего зачёта Кубка мира Наталье Непряевой и ему пришлось пройти через множество испытаний во время подготовки к Олимпиаде в Пекине.
«Что касается Непряевой — за эти четыре года произошло многое. Через многое пришлось пройти и ей, и мне. Было многое и в наших взаимоотношениях. Но самое главное — то, какие выводы из этого делаются, то, что Наташа всё-таки сумела перебороть эти проблемы, которые у неё были, прежде всего психологического характера. Она с этим справилась. На сегодняшний день она одна из лучших лыжниц. Лидерство в Кубке мира как раз свидетельствует об этом», — сказал Бородавко в эфире «Матч ТВ».
Соревнования по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх в Пекине пройдут с 5 по 20 февраля 2022 года в Национальном лыжном центре, расположенном в Чжанцзякоу.
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