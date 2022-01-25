Тренер норвежской сборной по лыжам ответил на предположения Карлссон о нервозности Йохауг

Тренер норвежской сборной по лыжным гонкам Оле Мортен Иверсен ответил шведке Фриде Карлссон на предположения об излишней нервозности у Терезе Йохауг, возникшей из-за отсутствия соревновательной практики в преддверии Олимпиады.

«Думаю, что Фрида Карлссон совершенно неправа, я в этом абсолютно уверен. Я придерживаюсь мнения, что спортсменам – в данном случае Терезе Йохауг — необязательно участвовать в таком количестве гонок, чтобы добиваться итогового успеха. По крайней мере, с точки зрения физической подготовки это не так важно. Пока вы уверены, что именно хорошая тренировка помогает вам быть быстрым на лыжне, вы очень сильны. Это как раз касается нынешнего состояния Терезе. Так что мне кажется, Фрида слишком плохо знает Йохауг», — приводит слова Иверсена Aftonbladet.