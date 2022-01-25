Вероника Степанова: женственность-2022 — она такая

Лыжница сборной России Вероника Степанова опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка показала, как занимается с гантелью.
«Женственность-2022 — она такая», — подписала она фото.
Фото: «инстаграм» вероники степановой
В настоящее время Вероника Степанова готовится к зимней Олимпиаде в Пекине, которая пройдёт с 4 по 20 февраля. Помимо Степановой, в женскую сборную России на ОИ попали Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина. В мужскую команду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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