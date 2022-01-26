Йохауг оценила слова Степановой о возможном использовании запрещённого фтора на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка 2010 года в эстафете, норвежская лыжница Терезе Йохауг прокомментировала слова лыжницы сборной России Вероники Степановой. Ранее Степанова высказала мнение, что многие будут использовать запрещённый Международной федерацией лыжного спорта (FIS) фтор C8 на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). Напомним, в Китае нет запрета на фтор C8, который входит в состав многих смазочных материалов.

Йохауг спросили, что она думает по поводу слов Степановой.

«Трудно решить, что нам можно, а что нельзя. Я хочу, чтобы все были в равном положении и чтобы никто не обманывал.

Меня это беспокоит. Особенно когда FIS говорит, что у них нет возможности это контролировать. Мы слышали, что этой зимой могли быть подобные случаи», — приводит слова Йохауг норвежское издание Dagbladet.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.