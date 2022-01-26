Лыжницам сборной Норвегии вслед за лыжниками отложили вылет на ОИ из-за ковида у тренера

Лыжницам женской сборной Норвегии, которые попали в олимпийский состав национальной команды, отложили вылет на Олимпиаду в Пекин из-за коронавируса у тренера спринтерской группы Арильда Монсена. Об этом сообщает NRK, ссылаясь на TV2.
Ранее сообщалось, что все лыжники мужской сборной контактировали с Монсеном, и поэтому вылет команды на Игры отложили. Теперь аналогичное решение приняли и в отношении лыжниц. Изначально планировалось, что спортсмены вылетят в Пекин 27 января, теперь дату перенесли на 31 января.
Напомним, в состав женской сборной Норвегии на ОИ вошли Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Терезе Йохауг, Хейди Венг, Лотта Уднес Венг, Тириль Уднес Венг, Анне Кьерсти Кальво и Матильде Мюрвольд.
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