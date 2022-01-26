Вероника Степанова: долго не хотела, но вот докатилась и до TikTok

Российская лыжница Вероника Степанова сообщила, что создала аккаунт в TikTok.

«Долго я не хотела, но вот докатилась и до TikTok. Покажу вам, как ездить на лыжах по улицам и не только. Заглядывайте и смотрите», — написала Степанова на своей странице в TikTok.

Видео можно посмотреть на странице Вероники Степановой в TikTok.

Напомним, в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине вошли Александр Большунов, Артём Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин; Лилия Васильева, Мария Истомина, Христина Мацокина, Наталья Непряева, Анастасия Рыгалина, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Юлия Ступак.

Олимпийские игры пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля 2022 года.