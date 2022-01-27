Четырёх норвежских лыжников, не отобравшихся на ОИ, уведомили о возможном вылете в Пекин

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум подтвердил, что руководство команды связывалось с лыжниками, которые не отобрались на Олимпийские игры – 2022, сообщает NRK.
Носсум не стал называть изданию имена спортсменов. Однако NRK удалось установить, что специалист лично звонил Мартину Лёвстрём Нюэнгету и Дидрику Тёнсенту и просил их быть готовыми к возможному участию в Играх-2022. С той же просьбой тренер спринтеров Арильд Монсен обратился к Томасу Хёлланду Ларсену. По информации Adessa, такой же звонок получил Эвен Нортуг.
Напомним, 24 января пришло подтверждение того, что Монсен заразился коронавирусом. Из-за этого вся команда изолировалась в номерах гостиницы, так как близко контактировала с тренером. 26 января стало известно о положительных тестах у лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин (Китай) позднее, чем планировалось — 31 января.
- 27 января 2022
-
00:34
-
00:28
- 26 января 2022
-
23:39
-
23:05
-
22:35
-
22:03
-
21:57
-
21:49
-
21:21
-
19:21
-
19:00
-
18:48
-
18:33
-
18:27
-
18:18
-
18:10
-
17:56
-
14:24
-
13:09
-
12:58
-
12:44
-
11:50
-
11:45
-
11:26
-
11:18
-
11:11
-
10:02
-
09:31
-
07:42
-
00:40
- 25 января 2022
-
23:43
-
22:38
-
22:14
-
21:58
-
18:50