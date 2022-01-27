Четырёх норвежских лыжников, не отобравшихся на ОИ, уведомили о возможном вылете в Пекин

Тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум подтвердил, что руководство команды связывалось с лыжниками, которые не отобрались на Олимпийские игры – 2022, сообщает NRK.

Носсум не стал называть изданию имена спортсменов. Однако NRK удалось установить, что специалист лично звонил Мартину Лёвстрём Нюэнгету и Дидрику Тёнсенту и просил их быть готовыми к возможному участию в Играх-2022. С той же просьбой тренер спринтеров Арильд Монсен обратился к Томасу Хёлланду Ларсену. По информации Adessa, такой же звонок получил Эвен Нортуг.

Напомним, 24 января пришло подтверждение того, что Монсен заразился коронавирусом. Из-за этого вся команда изолировалась в номерах гостиницы, так как близко контактировала с тренером. 26 января стало известно о положительных тестах у лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Из-за случаев заражения команда Норвегии отправится в Пекин (Китай) позднее, чем планировалось — 31 января.