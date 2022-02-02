Иван Якимушкин — о трассе ОИ-2022: такого тупого снега я не видел несколько лет

Лыжник сборной России Иван Якимушкин рассказал о трассе в Чжанцзякоу (Китай), на которой пройдут соревнования по лыжным гонкам в рамках зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«По погоде такие ощущения, что где-то здесь за горой Абакан. Нужно было сборы в Тее делать. Такого тупого снега я не видел уже несколько лет. Трассы переметённые, снег перемороженный, его наметает на лыжню. Когда идёшь без лыжни, складывается большое преимущество.

Будет интересно, разрешат организаторы на самих стартах идти возле лыжни или нет. Если разрешат, то большая часть спортсменов пойдёт без неё и только в подъёмах будет забегать. Как это в итоге будет выглядеть, узнаем на скиатлоне», — приводит слова Якимушкина «Матч ТВ».

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