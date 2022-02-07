Васильев — о словах норвежца про Большунова: на допинге бегают, а наших обыграть не могут

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал слова норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта. После победы Александра Большунова в скиатлоне на ОИ журналист заявил, что россиянина и других его соотечественников не должно быть на Олимпиаде.

«Как у нас в народе говорят — на воре и шапка горит. Кто больше всех кричит «держи вора»? Сам вор и кричит. Легализованные норвежцы-допингисты, те, которые по справкам выигрывают медали, — откровенные мошенники. Видимо, у мужчин не сработало, поэтому так сильно переживают. Они легально на допинге бегают, но никак не могут обыграть наших ребят, которые чисты, как слеза младенца», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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