Вяльбе: Большунов лучший не только в нашей команде, но и в мире. Ребята за ним тянутся

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги выступления российских лыжников на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).
«Не хотела бы отдельно выделять какую-то конкретную медаль на Олимпиаде. Очень большая россыпь спортсменов у нас имеет огромное количество медалей, чему я безмерно рада. Но не могу сказать, что конкретно эта медаль самая ценная или самая долгожданная. Они все долгожданные и очень ценные.
Что касается мужской команды, Большунов действительно лучший. Он лучший не только в нашей команде, но и в мире тоже. Ребятам где-то это и обидно, что они в тени, но именно за Александром они тянутся. Когда есть лидер, всегда за ним появляются новые спортсмены. Поэтому я уверена, что Алексею Червоткину, Денису Спицову, Александру Терентьеву, Ивану Якимушкину помогли вырасти результаты Саши и его стремление.
Поэтому я отмечаю абсолютно всех, кто сегодня с наградами. И даже отмечаю тех, кто не с наградами уехал с Олимпийских игр. Мы показали очень хороший результат. И ребята, и девчонки выступали очень-очень достойно», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».
- 27 февраля 2022
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