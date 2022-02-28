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Ийво Нисканен опубликовал пост после победы в разделке на этапе Кубка мира в Лахти

Ийво Нисканен опубликовал пост после победы в разделке на этапе Кубка мира в Лахти
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Лыжник сборной Финляндии Ийво Нисканен опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Вчера, 27 февраля, Нисканен одержал победу в гонке на 15 км классическим ходом с раздельным стартом на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Вкусно: золото, шампанское. Потрясающий день. Спасибо за поддержку!» — написал Нисканен в своём «инстаграме».

Фото: «инстаграм» ийво нисканена

Лыжные гонки. Кубок мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Индивидуальная гонка, классический стиль, 15 км
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 33.06,5
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — отставание +17,6 секунды
3. Вильям Порома (Швеция) + 18,0
4. Алексей Червоткин (Россия) +22,0
5. Александр Большунов (Россия) +24,4…
7. Илья Семиков (Россия) +46,1…
12. Иван Якимушкин (Россия) +1.03,00…
24. Денис Спицов (Россия) +1.48,5
25. Александр Терентьев (Россия) +1.49,9.

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