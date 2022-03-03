Лыжницы сборной России Татьяна Сорина и Юлия Ступак досрочно завершили сезон-2021/2022. Об этом сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды России Елена Вяльбе.

«Во внутрироссийских стартах примут участие все сильнейшие спортсмены страны, за исключением двух лыжниц. Татьяна Сорина и Юрия Ступак сразу по приезде в Россию ложатся на операции», — рассказала Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ».

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юлия Ступак завоевала две медали: золото в эстафете и бронзу в командном спринте. На счету Татьяны Сориной золотая медаль в эстафете. Сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.