Диггинс и Дальквист вышли в четвертьфинал спринта на этапе Кубка мира в Драммене

Американская лыжница Джессика Диггинс и шведка Майя Дальквист вышли в четвертьфинал спринта классическим ходом на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия). Они стали 19-й и седьмой соответственно. Лучший результат показала другая шведка Йоханна Хагстрём.

Диггинс — главная преследовательница россиянки Натальи Непряевой в общем зачёте Кубка мира. У Непряевой 973 очка, у Диггинс — 695. Дальквист, на счету которой 529 очков, занимает шестое место. Диггинс не попала в топ-10 квалификации и не заработала ни одного очка, Дальквист заработала четыре очка за седьмое место. Кроме того, Непряева уже не сможет набрать очков, поскольку Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила Россию от международных соревнований.

Кубок мира по лыжным гонкам. Драммен. Женщины. Спринт. Квалификация

1. Йоханна Хагстрём (Швеция) — 2.48,88

2. Йонна Сундлинг (Швеция) +0,39

3. Ане Аппельквист Стенсет (Норвегия) +1,61...

7. Майя Дальквист (Швеция) +3,71...

19. Джессика Диггинс (США) +5,11.