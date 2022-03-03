Сергей Ридзик объяснил, почему на ОИ-2022 в Пекине ему было тяжелее, чем в Пхёнчхане-2018

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр Сергей Ридзик рассказал, почему на Олимпиаде-2022 в Пекине ему пришлось сложнее, чем на Играх-2018 в Пхёнчхане. В обоих случаях спортсмен завоевал бронзовую медаль.

«Без сомнений, бронза в Пекине далась мне гораздо тяжелее, чем предыдущая в Корее. В Пхёнчхане было тепло, стояла прекрасная погода, соревноваться было одно удовольствие. Как говорится, жар костей не ломит.

В Пекине всё было по-другому – очень холодно, ветрено, ледяная трасса. Я на ней просто «умирал». Это было настоящее испытание – физиологическое и ментальное, которое мне даже трудно с чем-либо сравнить.

Очень сильно давило и то, что я обещал своим родным, что вернусь с победой. Но, как говорится, мужик сказал – мужик сделал (улыбается). Если после Пхёнчхана остался осадок, то Пекин свёл на нет все вопросы и всё расставил по своим местам. Но эта медаль – самая тяжёлая в моей жизни», — приводит слова Ридзика пресс-служба ФК «Динамо» (Москва).