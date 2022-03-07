Александр Большунов показал человека, который «доводит его лыжи до совершенства». Фото

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, россиянин Александр Большунов опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Спортсмен выложил фото с сервисёром Дмитрием Пироговым, который работает с его лыжами.

«Вот тот человек, который доводит мои лыжи до совершенства и ста процентов», — подписал он фото.

Фото: «инстаграм» александра большунова

На снимке Большунов и Пирогов держат медали, которые Александр завоевал на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай). На счету российского лыжника золотые медали в скиатлоне, в усечённом марафоне и в эстафете, а также серебро в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте. Всего сборная России по лыжным гонкам взяла 11 наград: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые.