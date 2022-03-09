Непряева рассказала, как восприняла слова Елены Вяльбе о лишнем весе Натальи

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Наталья Непряева рассказала, как восприняла слова президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главного тренера национальной команды Елены Вяльбе о лишнем весе подопечной. Вяльбе говорила об этом перед сезоном-2020/2021, а старший тренер сборной России Юрий Бородавко — перед сезоном-2021/2022.
«Конечно, любую девочку такие слова будут задевать. Но мы все разные, поэтому сравнивать сложно, тем более что мне удаётся обыгрывать многих девочек с идеальными пропорциями. Я понимаю, какой вес мне необходим для успешного выступления, проблем в себе я не вижу.
Безусловно, ты всегда стремишься быть лучше, красивее и стройнее, вне зависимости от того, сколько ты весишь или как ты выглядишь, предела совершенству нет. Но в целом я не считаю, что во мне что-то не так. Просто всем есть над чем работать», — приводит слова Непряевой ТАСС.
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