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Большунов, пропустивший разделку, выступит в пасьюте на соревнованиях «Олимпийцы России»

Большунов, пропустивший разделку, выступит в пасьюте на соревнованиях «Олимпийцы России»
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Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовые листы на гонки преследования классическим стилем, которые пройдут завтра, 20 марта, в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

Напомним, стартовые листы сформированы по итогам прошедших ранее разделок. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов гонку пропускал, поэтому в пасьюте будет стартовать с 3-минутным отставанием.

Стартовые листы.

Женщины.

1. Мария Истомина
2. Наталья Непряева +10,0
3. Екатерина Смирнова +39,0
4. Алиса Жамбалова +44,0
5. Анастасия Рыгалина +1.00
6. Ольга Царёва +1.31,0
7. Евгения Крупицкая +1.33,0.

Мужчины.

1. Илья Порошкин
2. Савелий Коростелев +4,0
3. Денис Спицов +8,0
4. Илья Семиков +35,0
5. Иван Якимушкин +35,0
6. Евгений Белов +51,0
7. Алексей Червоткин +1.03,0
15. Александр Большунов +3.00,0.

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