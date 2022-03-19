Большунов, пропустивший разделку, выступит в пасьюте на соревнованиях «Олимпийцы России»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовые листы на гонки преследования классическим стилем, которые пройдут завтра, 20 марта, в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.
Напомним, стартовые листы сформированы по итогам прошедших ранее разделок. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов гонку пропускал, поэтому в пасьюте будет стартовать с 3-минутным отставанием.
Стартовые листы.
Женщины.
1. Мария Истомина
2. Наталья Непряева +10,0
3. Екатерина Смирнова +39,0
4. Алиса Жамбалова +44,0
5. Анастасия Рыгалина +1.00
6. Ольга Царёва +1.31,0
7. Евгения Крупицкая +1.33,0.
Мужчины.
1. Илья Порошкин
2. Савелий Коростелев +4,0
3. Денис Спицов +8,0
4. Илья Семиков +35,0
5. Иван Якимушкин +35,0
6. Евгений Белов +51,0
7. Алексей Червоткин +1.03,0
15. Александр Большунов +3.00,0.
- 19 марта 2022
-
15:08
-
14:55
-
12:53
-
12:30
-
12:16
-
10:49
-
09:59
-
02:27
-
01:21
- 18 марта 2022
-
21:29
-
16:46
-
13:43
-
13:23
-
12:41
-
12:05
-
00:35
- 17 марта 2022
-
19:39
-
18:27
-
18:08
-
15:18
-
15:13
-
14:44
-
14:34
-
14:23
-
14:18
-
13:53
-
12:14
-
11:28
-
11:17
-
10:35
-
10:22
- 16 марта 2022
-
22:15
-
20:50
-
20:41
-
20:07