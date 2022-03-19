Большунов, пропустивший разделку, выступит в пасьюте на соревнованиях «Олимпийцы России»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала стартовые листы на гонки преследования классическим стилем, которые пройдут завтра, 20 марта, в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке.

Напомним, стартовые листы сформированы по итогам прошедших ранее разделок. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов гонку пропускал, поэтому в пасьюте будет стартовать с 3-минутным отставанием.

Стартовые листы.

Женщины.

1. Мария Истомина

2. Наталья Непряева +10,0

3. Екатерина Смирнова +39,0

4. Алиса Жамбалова +44,0

5. Анастасия Рыгалина +1.00

6. Ольга Царёва +1.31,0

7. Евгения Крупицкая +1.33,0.

Мужчины.

1. Илья Порошкин

2. Савелий Коростелев +4,0

3. Денис Спицов +8,0

4. Илья Семиков +35,0

5. Иван Якимушкин +35,0

6. Евгений Белов +51,0

7. Алексей Червоткин +1.03,0

15. Александр Большунов +3.00,0.