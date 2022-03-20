Порошкин выиграл гонку преследования на соревнованиях «Олимпийцы России», Большунов — 6-й

Российский лыжник Илья Порошкин выиграл гонку преследования классическим стилем в рамках Всероссийских соревнований «Олимпийцы России» в Кирово-Чепецке. Второе место занял Савелий Коростелёв. Тройку призёров замкнул Илья Семиков.

Отметим, что трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов стартовал в пасьюте с 3-минутным отставанием от лидера (Порошкина), так как пропускал разделку. В итоге он занял шестое место, отыграв у победителя 51 секунду.

Всероссийские соревнования «Олимпийцы России». Кирово-Чепецк. Мужчины.

Гонка преследования, 15 км. Классический стиль

1. Илья Порошкин — 38.33,6.

2. Савелий Коростелёв — отставание 36,2.

3. Илья Семиков +45,4.

4. Иван Якимушкин +55,0.

5. Евгений Белов +56,9.

6. Александр Большунов +2.09,0.

7. Алексей Червоткин +2.17,1.

8. Денис Спицов +2.55,8.

Такое большое отставание бронзового призёра разделки Дениса Спицова обусловлено поломкой крепления лыж по ходу гонки.

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