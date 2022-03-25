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Пассажирам рейса в Сыктывкар, среди которых руководство ФЛГР, предоставили другой борт

Пассажирам рейса в Сыктывкар, среди которых руководство ФЛГР, предоставили другой борт
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Пассажиры рейса в Сыктывкар отправятся на другом самолёте, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Сегодня, 25 марта, из Москвы должен был вылететь борт, среди пассажиров которого было руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и журналисты. Они отправлялись на чемпионат России по лыжным гонкам.

Ранее стало известно, что самолёт после взлёта сразу сел в Москве, в результате происшествия никто не пострадал. В дальнейшем борт заменили. При взлёте у первого самолёта подломилась передняя стойка шасси.

Посадка на второй рейс началась в 11:10 мск. Пассажиры отправляются на борту Sukhoi Superjet RRJ-95.

Расписание чемпионата России в Сыктывкаре:

26 марта (суббота)

Спринт, конёк, квалификация — 10:00
Спринт, конёк, забеги навылет — 12:15

27 марта (воскресенье)

Скиатлон, женщины – 11:10
Скиатлон, мужчины – 12:15

29 марта (вторник)

10 км, классика, женщины – 10:45
15 км, классика, мужчины – 12:10

30 марта (среда)

Командный спринт, классика – 10:30

1 апреля (пятница)

Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35
Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10

2 апреля (суббота)

Масс-старт 30 км, женщины – 10:30

3 апреля (воскресенье)

Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15

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