Пассажирам рейса в Сыктывкар, среди которых руководство ФЛГР, предоставили другой борт

Пассажиры рейса в Сыктывкар отправятся на другом самолёте, сообщает корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин. Сегодня, 25 марта, из Москвы должен был вылететь борт, среди пассажиров которого было руководство Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и журналисты. Они отправлялись на чемпионат России по лыжным гонкам.



Ранее стало известно, что самолёт после взлёта сразу сел в Москве, в результате происшествия никто не пострадал. В дальнейшем борт заменили. При взлёте у первого самолёта подломилась передняя стойка шасси.



Посадка на второй рейс началась в 11:10 мск. Пассажиры отправляются на борту Sukhoi Superjet RRJ-95.

Расписание чемпионата России в Сыктывкаре:



26 марта (суббота)



Спринт, конёк, квалификация — 10:00

Спринт, конёк, забеги навылет — 12:15



27 марта (воскресенье)



Скиатлон, женщины – 11:10

Скиатлон, мужчины – 12:15



29 марта (вторник)



10 км, классика, женщины – 10:45

15 км, классика, мужчины – 12:10



30 марта (среда)



Командный спринт, классика – 10:30



1 апреля (пятница)



Эстафета 4x5 км, женщины – 10:35

Эстафета 4x10 км, мужчины – 12:10



2 апреля (суббота)



Масс-старт 30 км, женщины – 10:30



3 апреля (воскресенье)



Масс-старт 50 км, мужчины – 10:15



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