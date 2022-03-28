Серебряный призёр Олимпиады Евгений Климов выиграл чемпионат России по прыжкам с трамплина

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Климов (Пермский край/Москва) стал чемпионом России по прыжкам на лыжах на большом трамплине. В своих попытках он улетел на 121,5 и 129 м, показал первый результат в обоих раундах и набрал 213,2 балла.

Второе место занял еще один олимпийский призер Данил Садреев (Татарстан) с прыжками на 113,5 и 130 м и результатом 198,1 балла. Москвич Михаил Назаров показал третий результат, прыжки на 118 и 123 м и 184,5 балла.

В командном соревновании на большом трамплине из-за погодных условий удалось провести только один раунд, после него лучшими стали представители Свердловской области Илья Маньков, Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Вадим Шишкин с результатом 298,5 балла. На втором месте команда Нижегородской области (Роман Трофимов, Михаил Максимочкин, Кирилл Котик, Александр Сардыко), набравшая 252,5 балла. На третьем расположилась команда Сахалинской области в составе Александра Баженова, Максима Колобова, Никиты Лободы и Артема Мясникова с 228,1 балла.

Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России

Нижний Тагил. 28 марта 2022 года.

1. Евгений Климов (Москва) – 213,2 балла.

2. Данил Садреев (Татарстан) – 198,1.

3. Михаил Назаров (Москва) – 184,5.