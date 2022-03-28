Серебряный призёр Олимпиады Евгений Климов выиграл чемпионат России по прыжкам с трамплина

Серебряный призёр Олимпийских игр Евгений Климов (Пермский край/Москва) стал чемпионом России по прыжкам на лыжах на большом трамплине. В своих попытках он улетел на 121,5 и 129 м, показал первый результат в обоих раундах и набрал 213,2 балла.
Второе место занял еще один олимпийский призер Данил Садреев (Татарстан) с прыжками на 113,5 и 130 м и результатом 198,1 балла. Москвич Михаил Назаров показал третий результат, прыжки на 118 и 123 м и 184,5 балла.
В командном соревновании на большом трамплине из-за погодных условий удалось провести только один раунд, после него лучшими стали представители Свердловской области Илья Маньков, Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Вадим Шишкин с результатом 298,5 балла. На втором месте команда Нижегородской области (Роман Трофимов, Михаил Максимочкин, Кирилл Котик, Александр Сардыко), набравшая 252,5 балла. На третьем расположилась команда Сахалинской области в составе Александра Баженова, Максима Колобова, Никиты Лободы и Артема Мясникова с 228,1 балла.
Прыжки на лыжах с трамплина. Чемпионат России
Нижний Тагил. 28 марта 2022 года.
1. Евгений Климов (Москва) – 213,2 балла.
2. Данил Садреев (Татарстан) – 198,1.
3. Михаил Назаров (Москва) – 184,5.
- 28 марта 2022
-
19:19
-
18:21
-
17:58
-
16:42
-
16:22
-
15:39
-
15:01
-
11:31
-
08:48
-
00:55
-
00:39
-
00:28
- 27 марта 2022
-
16:30
-
16:16
-
15:24
-
15:07
-
14:57
-
14:54
-
14:51
-
14:48
-
14:43
-
14:42
-
14:39
-
14:38
-
13:32
-
13:31
-
13:24
-
13:23
-
13:17
-
13:15
-
13:06
-
12:02
-
11:52
-
11:28
-
10:33