Мальцев рассказал, как воспринял свой переход от Крамера к Бородавко

Российский лыжник Артём Мальцев рассказал о процессе своего перехода из группы Маркуса Крамера в группу Юрия Бородавко.
«Да, у нас с Еленой Валерьевной был разговор на эту тему. Она сказала, что меня готовы видеть в своей группе все старшие тренеры, все знают моё отношение к тренировкам, к работе, к тому, как я выполняю все тренерские планы и какие объёмы делаю. Конечно, я прежде всего пообщался с Маркусом. Он до конца был уверен, что сможет продолжить работу и приехать в Россию. Но с учётом всей ситуации этот вариант отпал. А тренироваться дистанционно под его руководством – не для меня, мне нужны сильные спарринг-партнёры для работы. Так что мой вариант – группа Юрия Викторовича Бородавко.
Про его нагрузки ходят легенды? Да это не легенды, а чистая правда. Я общался с ребятами из его группы, общался и с теми, кто был у него раньше. Спрашивал Саню Легкова про работу с Юрием Викторовичем. Конечно, небольшой страх есть, но я думаю, что справлюсь. Ведь я прошёл школу Николая Евгеньевича Седова, у которого подход к тренировкам похожий, всё построено на интенсивности. Да, таких силовых тренировок не было, но я думаю, что можно с тренером всё корректировать, тренироваться по пульсу», — сказал Мальцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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