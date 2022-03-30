Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали золото в командном спринте на ЧР

Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали золотые медали в командном спринте классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Спортсмены показали лучший результат в финальном забеге.

Второе место в финале заняли Алексей Виценко и Ермил Вокуев, отставшие на 6,0 секунды. Замкнули тройку Андрей Феллер и Владимир Фролов.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт. Финал

1. Александр Большунов/Александр Терентьев — 18.02,0.

2. Алексей Виценко/Ермил Вокуев +6,0.

3. Андрей Феллер/Владимир Фролов +10,9.

4. Андрей Кузнецов/Иван Горбунов +16,6.

5. Илья Порошкин/Илья Семиков +17,0.

6. Максим Зубцов/Александр Гребенько +31,8.

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