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Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали золото в командном спринте на ЧР

Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали золото в командном спринте на ЧР
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Российские лыжники Александр Большунов и Александр Терентьев завоевали золотые медали в командном спринте классическим стилем на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Спортсмены показали лучший результат в финальном забеге.

Второе место в финале заняли Алексей Виценко и Ермил Вокуев, отставшие на 6,0 секунды. Замкнули тройку Андрей Феллер и Владимир Фролов.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт. Финал
1. Александр Большунов/Александр Терентьев — 18.02,0.
2. Алексей Виценко/Ермил Вокуев +6,0.
3. Андрей Феллер/Владимир Фролов +10,9.
4. Андрей Кузнецов/Иван Горбунов +16,6.
5. Илья Порошкин/Илья Семиков +17,0.
6. Максим Зубцов/Александр Гребенько +31,8.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Сыктывкар
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль. Финал
30 марта 2022, среда. 12:00 МСК
Окончено

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