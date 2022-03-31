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Александр Терентьев опубликовал пост после победы в командном спринте с Большуновым на ЧР

Александр Терентьев опубликовал пост после победы в командном спринте с Большуновым на ЧР
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Российский лыжник Александр Терентьев опубликовал пост в соцсетях, после того как стал победителем командного спринта на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Терентьев выступал в тандеме с Александром Большуновым.

«Чемпионат России — 2022 в Сыктывкаре. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Это было круто», — написал Терентьев.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт. Финал
1. Александр Большунов/Александр Терентьев — 18.02,0.
2. Алексей Виценко/Ермил Вокуев +6,0.
3. Андрей Феллер/Владимир Фролов +10,9.
4. Андрей Кузнецов/Иван Горбунов +16,6.
5. Илья Порошкин/Илья Семиков +17,0.
6. Максим Зубцов/Александр Гребенько +31,8.

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