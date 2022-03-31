Александр Терентьев опубликовал пост после победы в командном спринте с Большуновым на ЧР

Российский лыжник Александр Терентьев опубликовал пост в соцсетях, после того как стал победителем командного спринта на чемпионате России, который проходит в Сыктывкаре. Терентьев выступал в тандеме с Александром Большуновым.

«Чемпионат России — 2022 в Сыктывкаре. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Это было круто», — написал Терентьев.

Лыжные гонки. Чемпионат России. Мужчины. Командный спринт. Финал

1. Александр Большунов/Александр Терентьев — 18.02,0.

2. Алексей Виценко/Ермил Вокуев +6,0.

3. Андрей Феллер/Владимир Фролов +10,9.

4. Андрей Кузнецов/Иван Горбунов +16,6.

5. Илья Порошкин/Илья Семиков +17,0.

6. Максим Зубцов/Александр Гребенько +31,8.

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