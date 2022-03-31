Тренер Олег Перевозчиков рассказал об изменениях в своей группе лыжников сборной России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков рассказал, как изменится группа спортсменов, занимающихся под его руководством.

«Ряд спортсменов покинет группу по ряду критериев и с учётом начала нового олимпийского цикла. Это Андрей Ларьков, Артём Николаев, Кирилл Киливнюк, Иван Якимушкин переходит к Юрию Викторовичу [Бородавко].

По Андрею Мельниченко я бы ещё хотел пообщаться с Еленой Валерьевной [Вяльбе]. У Андрея был очень непростой сезон. У него жена рожала, он был рядом, помогал. У него нет родителей, а у неё они очень далеко от Красноярска, и в такой ситуации он не мог её оставить, из-за этого пропустил два сбора. А затем от ребёнка подхватил ещё и коронавирус. Конечно, всё это повлияло на его результат в сезоне. Но Мельниченко – очень ответственный и вдумчивый спортсмен, который себя ещё не реализовал.

Мужскую часть команды пополнит один из сильнейших юниоров мира Александр Ившин. Одно из главных новшеств – в группу придут девочки из юниорской команды. Это Ольга Жолудева и Евгения Крупицкая. Пока ещё в составе группы числится и Лилия Васильева. Но пока я не получил информации ни от неё, ни от её тренера, будет ли она работать в группе», — приводятся слова Перевозчикова на странице проекта «На лыжи!» в социальной сети «ВКонтакте».

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