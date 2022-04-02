Елена Вяльбе объяснила, почему Кристину Резцову не допустили до ЧР по лыжным гонкам

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала, по какой причине биатлонистку Кристину Резцову не допустили до чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

«К нам обращались из СБР (Союза биатлонистов России). У неё нет RUS-пунктов. Ей нужно всё это активировать. В прошлом году один биатлонист тоже сильно хотел. Целый круг всего этого прошли, а в итоге он потом не приехал. Поэтому я сказала, что давайте не будем заморачиваться, у них есть свой чемпионат, пусть она там бегает. Пусть тем, кто это не разрешил, буду я (улыбается).

Не знаю, какую цель преследовала Резцова. Может, посмотреть, на каком уровне она или ещё что-то, я не знаю. Для этого нужно всё делать заранее. Ради бога, делайте, активируйте RUS-код, платите за это деньги, как это делают все наши участники. Нет никаких проблем, это стоит копейки, просто на это уходит определённое время», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».