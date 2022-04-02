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Елена Вяльбе объяснила, почему Кристину Резцову не допустили до ЧР по лыжным гонкам

Елена Вяльбе объяснила, почему Кристину Резцову не допустили до ЧР по лыжным гонкам
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Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды, трёхкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе рассказала, по какой причине биатлонистку Кристину Резцову не допустили до чемпионата России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

«К нам обращались из СБР (Союза биатлонистов России). У неё нет RUS-пунктов. Ей нужно всё это активировать. В прошлом году один биатлонист тоже сильно хотел. Целый круг всего этого прошли, а в итоге он потом не приехал. Поэтому я сказала, что давайте не будем заморачиваться, у них есть свой чемпионат, пусть она там бегает. Пусть тем, кто это не разрешил, буду я (улыбается).

Не знаю, какую цель преследовала Резцова. Может, посмотреть, на каком уровне она или ещё что-то, я не знаю. Для этого нужно всё делать заранее. Ради бога, делайте, активируйте RUS-код, платите за это деньги, как это делают все наши участники. Нет никаких проблем, это стоит копейки, просто на это уходит определённое время», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

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