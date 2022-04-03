Александр Терентьев: рад и горд, что в нашей команде так много олимпийских чемпионов

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр – 2022 российский лыжник Александр Терентьев заявил, что не испытывает зависти к партнёрам по сборной России, которые завоевали в Пекине золотые медали.
«Абсолютно никакой зависти. Я же вижу, как все работают, эти результаты не на пустом месте. Наоборот, я очень рад и горд, что в нашей команде так много олимпийских чемпионов, что Наташа Непряева завоевала «Большой хрустальный глобус», чего в наших женских лыжах не было уже давно, что Саня Большунов так много медалей выиграл на Олимпиаде. Тут испытываешь не зависть, а радость. Такие результаты спортсменов, с которыми ты тренируешься вместе, показывают – всё рядом, нужно только работать», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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