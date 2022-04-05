Наталья Непряева рассказала, как восприняла вручение «Большого хрустального глобуса»
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, российская лыжница Наталья Непряева поделилась эмоциями от вручения ей «Большого хрустального глобуса» за победу в общем зачёте Кубка мира.
«Чем больше ожидаешь, тем больше… Нет, не радости. Наоборот. Я немного уже эмоционально выхолощена. Если бы мне вручали «Большой хрустальный глобус» даже в начале всех гонок, мне кажется, я бы по-другому отреагировала», — рассказала Непряева в эфире телеканала «Матч ТВ».
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) 26-летняя Наталья Непряева завоевала три медали: золото в эстафете, серебро в скиатлоне и бронзу в командном спринте.
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