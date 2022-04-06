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Тренер сборной России рассказал, как Александр Большунов более трёх часов был под наркозом

Тренер сборной России рассказал, как Александр Большунов более трёх часов был под наркозом
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал подробности операции на челюсти, которую перенёс лидер мужской национальной команды Александр Большунов. Спортсмену сделали операцию перед сезоном-2021/2022, после того как он упал с велосипеда и повредил зубы.

«Падение было очень серьёзное, я молил бога, чтобы от падения не было разрывов внутренних органов, чтобы не были повреждены нервы. Была травма руки, к тому же падение всегда влечёт за собой серьёзные последствия. Но господь миловал, и всё это прошло достаточно нормально. Но тогда я всё это видел вживую, всё это происходило на моих глазах, и тогда, конечно, были самые серьёзные переживания.

Это была действительно операция, больше трёх часов под наркозом. Мы знаем, что всё-таки воздействие наркоза на человека бесследно не проходит. Поэтому, конечно, это были сплошные переживания, прежде всего за его здоровье, переживание за человека. И второе – насколько быстро он сможет восстановиться», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».

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