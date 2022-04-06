Тренер сборной России рассказал, как Александр Большунов более трёх часов был под наркозом

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал подробности операции на челюсти, которую перенёс лидер мужской национальной команды Александр Большунов. Спортсмену сделали операцию перед сезоном-2021/2022, после того как он упал с велосипеда и повредил зубы.

«Падение было очень серьёзное, я молил бога, чтобы от падения не было разрывов внутренних органов, чтобы не были повреждены нервы. Была травма руки, к тому же падение всегда влечёт за собой серьёзные последствия. Но господь миловал, и всё это прошло достаточно нормально. Но тогда я всё это видел вживую, всё это происходило на моих глазах, и тогда, конечно, были самые серьёзные переживания.

Это была действительно операция, больше трёх часов под наркозом. Мы знаем, что всё-таки воздействие наркоза на человека бесследно не проходит. Поэтому, конечно, это были сплошные переживания, прежде всего за его здоровье, переживание за человека. И второе – насколько быстро он сможет восстановиться», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».

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