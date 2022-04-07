Тренер сборной России оценил шансы Непряевой стать лидером мировых лыж после ухода Йохауг

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, по силам ли олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Наталье Непряевой перехватить знамя лидерства у четырёхкратной чемпионки ОИ Терезе Йохауг, которая закончила карьеру на Кубке мира.

«Конечно, по силам. В этом году она уже была способна всё это сделать, и, на мой взгляд, всё-таки уже задним числом понимаешь, что на Олимпиаде могло быть выступление чуть лучше. Поэтому всё в её руках, как у любого спортсмена, и Наталья – очень одарённая спортсменка, она, как и Большунов, достаточно хорошо владеет классическим и коньковым стилями.

Также хороша она в спринте и на дистанциях, поэтому эта победа в общем зачёте Кубка мира как раз свидетельствует о том, что она способна быть лучшей спортсменкой мира», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».

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