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Тренер сборной России оценил шансы Непряевой стать лидером мировых лыж после ухода Йохауг

Тренер сборной России оценил шансы Непряевой стать лидером мировых лыж после ухода Йохауг
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил на вопрос, по силам ли олимпийской чемпионке 2022 года в эстафете Наталье Непряевой перехватить знамя лидерства у четырёхкратной чемпионки ОИ Терезе Йохауг, которая закончила карьеру на Кубке мира.

«Конечно, по силам. В этом году она уже была способна всё это сделать, и, на мой взгляд, всё-таки уже задним числом понимаешь, что на Олимпиаде могло быть выступление чуть лучше. Поэтому всё в её руках, как у любого спортсмена, и Наталья – очень одарённая спортсменка, она, как и Большунов, достаточно хорошо владеет классическим и коньковым стилями.

Также хороша она в спринте и на дистанциях, поэтому эта победа в общем зачёте Кубка мира как раз свидетельствует о том, что она способна быть лучшей спортсменкой мира», — цитирует Бородавко «РИА Новости Спорт».

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