Елена Вяльбе оценила слова главы финских лыж. Он против её возможного переизбрания в FIS

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной России Елена Вяльбе прокомментировала слова президента Финской лыжной ассоциации Маркку Хаапасалми. Ранее чиновник выступил против того, чтобы Вяльбе переизбиралась в совет FIS. Новый состав органа будет избран на конгрессе Международной федерации лыжного спорта (FIS) в мае.
«Уже не хочется на это всё реагировать. Пусть они говорят что хотят — мне это неинтересно. Буду ли я переизбраться в состав FIS? Без комментариев», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Напомним, после событий на Украине россиян в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) отстранили от международных соревнований. Пока неизвестно, сколько продлится отстранение.
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