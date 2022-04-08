Глеб Ретивых прокомментировал переход в группу Егора Сорина
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Трёхкратный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Глеб Ретивых прокомментировал то, что со следующего сезона будет заниматься в группе тренера Егора Сорина. Ранее Ретивых тренировался у Маркуса Крамера.
«Я буду тренироваться в группе Сорина. Не получится работать по планам Маркуса и одновременно быть в группе Сорина.
Мы обсудили с ним несколько моментов, вся работа ещё впереди. Здесь ничего не сделаешь. Горечи или разочарования у меня нет. Я нормально и адекватно отношусь к происходящему. Буду работать с этим специалистом, чтобы завоёвывать медали, чтобы дальше побеждать», — передаёт слова Ретивых корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
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