Сергей Устюгов снялся с Югорского лыжного марафона

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски», российский лыжник Сергей Устюгов отказался от участия в Югорском лыжном марафоне, хотя был заявлен на гонку.

Устюгов планировал пробежать 50 км свободным стилем, однако вместо этого выбрал дистанцию в 5 км, в которой также принял участие четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.

Ранее стало известно, что при подготовке к следующему сезону Устюгов будет числиться в группе Егора Сорина. Его многолетний наставник Маркус Крамер не сможет продолжить работу в сборной России.

На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгов финишировал с флагом в руках.

Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принимал участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.