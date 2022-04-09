Сергей Устюгов снялся с Югорского лыжного марафона

Олимпийский чемпион в эстафете, двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски», российский лыжник Сергей Устюгов отказался от участия в Югорском лыжном марафоне, хотя был заявлен на гонку.
Устюгов планировал пробежать 50 км свободным стилем, однако вместо этого выбрал дистанцию в 5 км, в которой также принял участие четырёхкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов.
Ранее стало известно, что при подготовке к следующему сезону Устюгов будет числиться в группе Егора Сорина. Его многолетний наставник Маркус Крамер не сможет продолжить работу в сборной России.
На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Устюгов в качестве финишёра выступил в эстафете, где команда России завоевала золотые медали. Помимо Сергея, в состав команды вошли Алексей Червоткин, Александр Большунов и Денис Спицов. Устюгов финишировал с флагом в руках.
Помимо эстафеты, Устюгов на Играх-2022 принимал участие в коньковом спринте, где не сумел отобраться в финал.
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