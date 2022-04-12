«Тренер ненавязчиво намекнул». Сергей Устюгов показал необычный подарок

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, лыжник сборной России Сергей Устюгов опубликовал новый снимок в своих соцсетях. Устюгов показал подарок от своего тренера. Наставник подарил подопечному конструкцию в виде лыж, на которых нанесены даты и места крупных соревнований (чемпионатов мира и зимних Олимпийских игр), на которых выступал Сергей, причём три лыжи остались свободными. Можно предположить, что таким образом тренер намекнул Устюгову, что лыжнику пока рано заканчивать карьеру.

«Тренер ненавязчиво намекнул. Спасибо за подарок», — подписал Сергей фото.

Фото: из личного архива сергея устюгова

Также Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и в командном спринте), победитель многодневной гонки Тур де Ски в сезоне-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.

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