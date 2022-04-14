Большунов стал победителем масс-старта на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна»

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в масс-старте на 15 км коньковым ходом на Всероссийских соревнованиях «Хибинская весна», которые проходят в Кировске. Спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 33,2 секунды.

Вторым к финишу пришёл Андрей Ларьков, отставший от Большунова на 1,5 секунды. Замкнул тройку сильнейших Евгений Белов, уступивший победителю 3,5 секунды.

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования «Хибинская весна». Мужчины. Масс-старт

1. Александр Большунов — 34.33,2.

2. Андрей Ларьков +1,5.

3. Евгений Белов +3,5.

4. Иван Якимушкин +3,6.

5. Дмитрий Кондрашов +4,0.

6. Максим Зубцов +9,6.

7. Артём Николаев +33,2.

8. Данил Нелипа +39,1.

9. Денис Катаев +39,2.

10. Дмитрий Чекулаев +1.12,7.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Как живёт олимпийский чемпион Александр Большунов: