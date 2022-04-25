Бородавко рассказал о состоянии Большунова. Ранее Вяльбе сообщила о готовящейся операции

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова. Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной страны Елена Вяльбе сообщила, что в ближайшее время Большунову проведут операцию.

«У Александра Большунова нормальное состояние. Занимается теми болячками, которые накопились за сезон. Чтобы в сезон войти в полном здравии.

У нас строго: если есть проблемы, то могут не допустить до тренировочных занятий. Большунов сейчас занимается здоровьем», — рассказал Юрий Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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