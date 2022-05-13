Вероника Степанова обратилась к Кристиансену, который отказался от ездового медведя

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова обратилась к чемпиону Игр-2022 в эстафете, биатлонисту сборной Норвегии Ветле Шоста Кристиансену. Ранее Степанова пообещала подобрать ему ездового медведя, однако Кристиансен отказался приезжать на Камчатку.

«Тут один камчатский мишка интересуется, когда норвежские биатлонисты прибудут? Посоревноваться в скорости хочет.

Ветле, где ты? Говорят, что ты хорош в спринте, — так вот он, твой шанс. Потом продадим это в какое-нибудь реалити-шоу», — написала Степанова в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото, на котором виден отпечаток лапы медведя.

Фото: из личного архива вероники степановой

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