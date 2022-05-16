Вероника Степанова назвала свой секретный козырь

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова рассказала, что поддержка близких является её секретным козырем в противостоянии с другими спортсменками.

«Это неправда, что лыжный сезон завершается с последней гонкой. Он завершается, когда ты сделала то, для чего всё это придумано. Повстречалась с болельщиками и просто любопытными дома, на родине.

Я из небольшого городка на краю огромной России. Нас всего на Камчатке чуть больше 300 тысяч человек. Но мы дружные, умелые, изобретательные и активные. Я всегда чувствую поддержку близких мне людей. Это мой секретный козырь в соревновании с другими лыжницами, и он здорово помогает.

Извините, что не со всеми пригласившими удалось встретиться. До следующего раза!» — написала Степанова в своём телеграм-канале.

Главные победы Александра Большунова в сезоне-2021/2022: