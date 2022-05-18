«Других кандидатур не вижу». Легков — о переизбрании Елены Вяльбе президентом ФЛГР
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Олимпийский чемпион 2014 года в лыжном марафоне Александр Легков отреагировал на переизбрание Елены Вяльбе на пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
«Она на своём месте, у неё всё получается, результаты идут. Она ведёт команду в правильном направлении, всё так и должно быть. На данный момент не вижу никаких других кандидатур», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, что Вяльбе стала президентом Федерации лыжных гонок России в 2010 году и переизбиралась на этот пост в 2014-м и 2018-м. Нынешний президентский срок для неё станет четвёртым. За время президентства Вяльбе сборная России на главных турнирах завоевала 24 медали (5+10+9) на Олимпийских играх и 29 наград (5+14+9) на чемпионатах мира.
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