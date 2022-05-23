Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

36-летний четырёхкратный призёр ОИ Манифика не планирует завершать карьеру

36-летний четырёхкратный призёр ОИ Манифика не планирует завершать карьеру
Комментарии

Французский лыжник Морис Манифика сообщил, что пока не планирует завершать карьеру. 36-летний спортсмен заявил, что продолжает готовиться к новому сезону. Таким образом, он ещё как минимум год будет выступать.

«Я знал, что возобновлю тренировки. Не знаю, сколько лет ещё смогу выступать, но в этом году вопрос о завершении карьеры не стоял. Буду двигаться год за годом, дальше посмотрим.

Мне было приятно отвлечься, я очень устал физически и морально. Постепенно восстанавливался, приступил к тренировкам позже, как и остальные. Нам нужно было отдохнуть после олимпийского сезона.

В этом году на чемпионате мира будет проходить коньковая гонка на 15 км. Это — мой любимый формат, хотелось бы добиться достойного результата», — цитирует Манифика L’Equipe.

Француз является четырёхкратным олимпийским призёром.

Поделиться
Теги Лыжи •••

Источник: L'Équipe

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022