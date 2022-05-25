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Шведский фристайлер установил мировой рекорд, сделав 127 попыток

Шведский фристайлер установил мировой рекорд, сделав 127 попыток
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года и обладатель Кубка мира сезона-2013/2014, 28-летний шведский фристайлер Йеспер Тьядер установил мировой рекорд, проехав по рейлу 154,5 метра.

Рейл длинной 162 метра был построен специально для него. Спортсмену понадобилось три дня и 127 попыток, прежде чем зафиксировать попадание в Книгу рекордов Гиннеса.

«Было приятно спрыгнуть с рейла. Здорово стать обладателем рекорда Гиннеса, это то, о чём мечтаешь с детства. Я знал, что передо мной стоит непростая задача и готовился к тому, что мне понадобится 525 попыток, но всё получилось лучше, чем я ожидал», – приводит слова Тьядера издание SVT.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году американцем Томасом Уоллишем, преодолевшим отметку 129,2 метра.

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