Президент FIS прокомментировал неизбрание Елены Вяльбе в совет организации
Поделиться
Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш прокомментировал то, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет организации.
«Это был результат голосования наших членов. Наша федерация базируется на демократии, и её представители приняли решение не переизбирать Елену Вяльбе. Добавить к этому нечего», — приводит слова Йохана Элиаша ТАСС.
Елена Вяльбе получила наименьшее число голосов из 23 кандидатов, а именно 48 из 115. Что касается Элиаша, то он был переизбран на пост главы FIS, который занял в июне 2021 года.
Также посмотрите видео, посвящённое медальному рекорду России на Олимпиадах. Так много никогда не было:
Комментарии
- 26 мая 2022
-
16:18
-
16:02
-
15:17
-
15:16
-
14:43
-
14:07
-
14:02
-
13:54
-
13:45
-
13:26
-
12:51
-
10:39
-
09:05
- 25 мая 2022
-
20:41
-
19:25
-
16:50
-
16:38
-
16:33
-
16:08
-
13:02
-
12:49
-
12:23
-
12:10
-
09:35
- 24 мая 2022
-
23:17
-
20:49
-
20:23
-
13:20
-
12:04
-
11:52
-
10:38
-
10:20
- 23 мая 2022
-
12:21
-
11:40
-
09:34
Партнерский контент