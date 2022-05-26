Президент FIS прокомментировал неизбрание Елены Вяльбе в совет организации

Президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Йохан Элиаш прокомментировал то, что главу Федерации лыжных гонок России, главного тренера сборной России Елену Вяльбе не переизбрали в совет организации.

«Это был результат голосования наших членов. Наша федерация базируется на демократии, и её представители приняли решение не переизбирать Елену Вяльбе. Добавить к этому нечего», — приводит слова Йохана Элиаша ТАСС.

Елена Вяльбе получила наименьшее число голосов из 23 кандидатов, а именно 48 из 115. Что касается Элиаша, то он был переизбран на пост главы FIS, который занял в июне 2021 года.

Также посмотрите видео, посвящённое медальному рекорду России на Олимпиадах. Так много никогда не было: