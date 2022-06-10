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Вероника Степанова объяснила норвежцу Эмилю Иверсену, в чём разница между ними

Вероника Степанова объяснила норвежцу Эмилю Иверсену, в чём разница между ними
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России Вероника Степанова объяснила четырёхкратному чемпиону мира норвежцу Эмилю Иверсену, в чём заключается разница между ними.

«Тут на днях норвежские медиа решили мне «красную карточку показать». За то, что попросила президента России подписать ленту моего золота Олимпиады. И привлекают моего любимого оппонента Иверсена в качестве комментатора.

Иверсен: «…Мы только можем надеяться, что они не так много знают о том, что реально происходит. А если бы знали, то заняли бы другую позицию».

Ты знаешь, в чём разница между нами, Эмиль? Я читаю новости в интерпретации обеих сторон, перед тем как составить собственное мнение. А ты просто веришь в то, во что твои массмедиа хотят, чтобы ты верил», — написала Степанова в своих социальных сетях.

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