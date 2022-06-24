CAS зарегистрировал апелляцию четырёх национальных федераций на избрание главы FIS

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции лыжных ассоциаций ряда стран на избрание президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) шведа Йохана Элиаша. Как сообщается в пресс-релизе CAS, апелляцию подали Австрия, Швейцария, Хорватия и Германия.
Элиаш был избран 26 мая единогласно. Он был единственным кандидатом на этот пост. В результате его переизбрали на безальтернативной основе.
«Четыре национальные федерации пытаются добиться отмены решения на том основании, что выборы были неправомочными», — говорится в сообщении.
Элиаш получил 70 голосов из 126. Многие делегаты покинули зал во время голосования, устроив акцию протеста. 60-летний Элиаш был впервые избран президентом организации летом 2021 года. Он сменил швейцарца Джанфранко Каспера, который возглавлял FIS с 1998 года.
- 24 июня 2022
-
00:36
-
00:26
- 23 июня 2022
-
10:27
-
08:45
- 22 июня 2022
-
16:06
-
08:08
- 21 июня 2022
-
13:01
-
12:39
-
10:01
- 20 июня 2022
-
20:52
-
20:40
-
14:29
-
13:48
-
12:58
-
11:05
-
10:26
-
08:41
-
00:57
- 19 июня 2022
-
16:27
-
15:20
-
15:17
-
15:00
-
14:00
-
12:36
- 18 июня 2022
-
22:45
-
15:28
-
14:06
- 17 июня 2022
-
15:25
-
14:53
-
14:19
-
13:47
-
13:13
-
12:41
-
12:08
-
10:15