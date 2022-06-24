Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

CAS зарегистрировал апелляцию четырёх национальных федераций на избрание главы FIS

CAS зарегистрировал апелляцию четырёх национальных федераций на избрание главы FIS
Комментарии

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции лыжных ассоциаций ряда стран на избрание президента Международной федерации лыжного спорта (FIS) шведа Йохана Элиаша. Как сообщается в пресс-релизе CAS, апелляцию подали Австрия, Швейцария, Хорватия и Германия.

Элиаш был избран 26 мая единогласно. Он был единственным кандидатом на этот пост. В результате его переизбрали на безальтернативной основе.

«Четыре национальные федерации пытаются добиться отмены решения на том основании, что выборы были неправомочными», — говорится в сообщении.

Элиаш получил 70 голосов из 126. Многие делегаты покинули зал во время голосования, устроив акцию протеста. 60-летний Элиаш был впервые избран президентом организации летом 2021 года. Он сменил швейцарца Джанфранко Каспера, который возглавлял FIS с 1998 года.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022