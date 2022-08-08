Россиянин Илья Черноусов стал главным тренером сборной Лихтенштейна по лыжным гонкам

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, бывший российский лыжник Илья Черноусов, сменивший спортивное гражданство на швейцарское в 2020 году, возглавил сборную Лихтенштейна по лыжным гонкам.
Вакансия главного тренера команды освободилась по окончании прошлого сезона. Сборную покинула норвежка Каролин Муэн Гуйдон. В межсезонье Федерация лыжных видов спорта Лихтенштейна обратилась с предложением к Черноусову.
«Он был полон энтузиазма с самого начала», — приводит слова представителя организации Томаса Брюнхарта Blick.
Примечательно, что после смены спортивного гражданства Черноусов не сумел отобраться в сборную Швейцарии для выступления на Кубке мира.
Напомним, уроженец Новосибирска Черноусов ещё в 2014 году женился на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Супруги имеют двух дочерей.
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