Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Россиянин Илья Черноусов стал главным тренером сборной Лихтенштейна по лыжным гонкам

Россиянин Илья Черноусов стал главным тренером сборной Лихтенштейна по лыжным гонкам
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, бывший российский лыжник Илья Черноусов, сменивший спортивное гражданство на швейцарское в 2020 году, возглавил сборную Лихтенштейна по лыжным гонкам.

Вакансия главного тренера команды освободилась по окончании прошлого сезона. Сборную покинула норвежка Каролин Муэн Гуйдон. В межсезонье Федерация лыжных видов спорта Лихтенштейна обратилась с предложением к Черноусову.

«Он был полон энтузиазма с самого начала», — приводит слова представителя организации Томаса Брюнхарта Blick.

Примечательно, что после смены спортивного гражданства Черноусов не сумел отобраться в сборную Швейцарии для выступления на Кубке мира.

Напомним, уроженец Новосибирска Черноусов ещё в 2014 году женился на швейцарской биатлонистке Селине Гаспарин. Супруги имеют двух дочерей.

Чуть-чуть олимпийский чемпион. Почему лыжник Черноусов отказался выступать за Россию Чуть-чуть олимпийский чемпион. Почему лыжник Черноусов отказался выступать за Россию
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022