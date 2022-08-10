Вероника Степанова рассказала о несбывшейся мечте

Российская лыжница, олимпийская чемпионка – 2022 в эстафете Вероника Степанова рассказала, как решение Международной федерации лыжного спорта (FIS) не проводить старты в России повлияло на её планы.
«Мои родители последний раз были на соревнованиях, где я бежала… Знаете, даже и не вспомню когда! Давно не выступала на Камчатке. А на всероссийские или международные соревнования они никогда не приезжали.
После Олимпиады у меня была мечта: пригласить их на этап Кубка мира в Тюмени. Но все планы рухнули, когда FIS отменила старты в России», – приводит слова Степановой «Матч ТВ».
Напомним, Степанова является представителем коренного малочисленного народа севера России. Она родилась в городе Елизово (Камчатская область).
Джессика Диггинс упала во время тренировки на лыжероллерах:
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