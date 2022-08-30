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«Чемпионат Норвегии мне неинтересен». Тренер Каминский не будет смотреть лыжный Кубок мира

«Чемпионат Норвегии мне неинтересен». Тренер Каминский не будет смотреть лыжный Кубок мира
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61-летний российский тренер по лыжным гонкам и заслуженный тренер России Юрий Каминский рассказал, что не собирается смотреть гонки Кубка мира в этом сезоне.

«В предстоящем сезоне уровень конкуренции, особенно в лыжах, упадёт. Лично я не буду смотреть дистанционные гонки Кубка мира – какой смысл, если там в топ-6 будет шесть норвежцев? Чемпионат Норвегии смотреть неинтересно. Спринты, наверное, посмотрю, но не все.

Кубок мира по биатлону смотреть буду обязательно. Там и конкуренция выше, и с профессиональной точки зрения нужно за соперниками смотреть. Хотя всё же не так интересно это будет. Люди в любой стране смотрят спорт с точки зрения наши против не наших. А сейчас этой доминанты не будет. Но в биатлоне всё равно присутствует элемент неожиданности за счёт стрельбы, интрига до последнего сохраняется», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Напомним, 5 июля Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов на весь летний сезон-2022. Совет FIS вернётся к теме отстранения России и Беларуси осенью, а решение будет связано с развитием ситуации на Украине.

Полное интервью с Юрием Каминским читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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